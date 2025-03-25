Чи вийде збірна України на ЧС-2026: які шанси дають після розгрому від Бельгії

Після перемоги збірної Франції над Хорватією у плей-офф Ліги націй, остаточно сформувався склад групи D у кваліфікації до Мундіалю-2026. Компанію Україні, Ісландії та Азербайджану склали французи.

Саме "триколірні" вважаються головним фаворитом квартету. Їхні шанси виграти групу та напряму потрапити на ЧС оцінюються аналітиками в 82%.

Слідом за командою Дідьє Дешама ставлять збірну України. Її перемога в групі оцінюється лише в 17%. А от на те, що "синьо-жовті" з другого рядка вийдуть в плей-офф – дається 67%.

Загалом очікується, що лідерство в групі розіграють саме французи з українцями, причому шанси перших виглядають набагато вищими. У те, що в розподіл путівок втрутяться інші два учасники – прогнозисти не вірять. Ісландії дається лише 1% на перемогу та 12% – на плей-офф. Можливі здобутки Азербайджана оцінюються ще нижче – 0,2 та 4% відповідно.

Збірна України стартує у відборі до ЧС-2026 5 вересня домашнім матчем проти Франції. Кваліфікаційний турнір у групі триватиме до 16 листопада. Напряму до фінального раунду вийде тільки переможець. Команда, що посяде друге місце, гратиме в плей-офф.

Чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. На турнірі вперше зіграють 48 команд.