Чи вивела Росія ракетоносії в Чорне море з ранку: відповідь ВМС

Хоча російські окупанти і вивели ворожий корабель в Чорне море 19 січня, він не є ракетоносієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили України.

"В Чорному морі 1 ворожий корабель, в Азовському морі 1 ворожий корабель, в Середземному морі 1 ворожий корабель. Носії крилатих ракет "Калібр" відсутні", - йдеться в повідомленні.

Обстріл України

У ніч із 17 на 18 січня російські війська знову атакували Україну 33 дронами та ракетами С-300. Під ракетний удар потрапив Чугуїв на Харківщині. Тут одна людина загинула, ще троє поранено. Крім того, через атаку дронами поранення отримала і жінка у Херсоні. ППО працювала в Сумській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Хмельницькій областях, збивши 22 російських БПЛА. Докладніше про наслідки цього масованого обстрілу - читайте в матеріалі РБК-Україна.