Чи вивела РФ ракетоносії в моря: відповідь ВМС

На ранок суботи, 4 травня, російські війська не вивели ракетоносії до Чорного та Азовського моря. Але один корабель із "Калібрами" є у Середземному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ .

"В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні", - йдеться у повідомленні.

Водночас в Середземному морі на 7:00 ранку є два ворожі кораблі.

"Серед них один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - додали військові.

Обстріли РФ по Україні

Зазначимо, останнім часом російські війська досить рідко запускають ракети на кшталт "Калібр" по Україні. Один із останніх обстрілів, що сталися із застосуванням "Калібрів", Росія влаштувала Україною 27 квітня.

Зокрема того дня, як розповідали в ОК "Південь", російські війська використовували два підводні човни, випустивши з них, ймовірно, 8 ракет типу "Калібр". Шість із них вдалося збити. Їхній ворог випустив із акваторії Чорного моря.