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Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС

Украина, Суббота 04 мая 2024 08:45
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Вывела ли РФ ракетоносители в моря: ответ ВМС Фото: в ВМС ВСУ рассказали, если корабли с "Калибрами" в морях 4 мая (youtube)
Автор: Наталия Гурковская

На утро субботы, 4 мая, российские войска не вывели ракетоносители в Черное и Азовское моря. Но один корабль с "Калибрами" есть в Средиземном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

"В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют", - говорится в сообщении.

В то же время в Средиземном море на 7:00 утра есть два вражеских корабля.

"Среди них один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет", - добавили военные.

Обстрелы РФ по Украине

Отметим, в последнее время российские войска достаточно редко запускают ракеты типа "Калибр" по Украине. Один из последних обстрелов, произошедших с применением "Калибров", Россия устроила по Украине 27 апреля.

В частности в тот день, как рассказывали в ОК "Юг", российские войска использовали две подлодки, выпустив из них, вероятно, 8 ракет типа "Калибр". Шесть из них удалось сбить. Их враг выпустил из акватории Черного моря.

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