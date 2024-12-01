Чи вивела РФ ракетоносії в Чорне море: що кажуть у ВМС
Фото: РФ тримає два кораблі з ракетами "Калібр" на ранок 1 грудня (Getty Images)
На ранок 1 грудня Росія тримає в Чорному морі кораблі з ракетами "Калібр". Їх окупанти вивели одразу два.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
"Станом на 06:00 у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні.
Чи є кораблі РФ в Азовському та Середземному морях
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
Росія використала ракети "Калібр" із касетними снарядами
Росія застосувала ракети "Калібр" із касетними снарядами по Україні під час масованого удару 28 листопада. Вони значно ускладнюють роботу з ліквідації наслідків.
Як раніше писало РБК-Україна, ці ракети становлять подвійну загрозу. Детальніше - в матеріалі.
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