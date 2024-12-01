Чи вивела РФ ракетоносії в Чорне море: що кажуть у ВМС

Фото: РФ тримає два кораблі з ракетами "Калібр" на ранок 1 грудня (Getty Images)

На ранок 1 грудня Росія тримає в Чорному морі кораблі з ракетами "Калібр". Їх окупанти вивели одразу два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

"Станом на 06:00 у Чорному морі два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", - йдеться у повідомленні. Чи є кораблі РФ в Азовському та Середземному морях в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.