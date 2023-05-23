Чи виведе Пригожин "Вагнер" з Бахмута з 25 травня: що кажуть у ЗСУ

"Я думаю, що Пригожин неймовірно хоче звідти піти. Він хоче зберегти залишки свого особового складу і репутації. Адже він розуміє, що далі на них там чекає кривавий розгром", - сказав він.

За його словами, Пригожин - не військовий, він просто авантюристичний бізнесмен. "Але він бачив, що генерал Сирський влаштував на Харківщині, коли регулярна армія просто тікала куди бачить. І він усвідомлює, що командувач може організувати далі для "вагнерівців". Пригожин чудово розуміє, що рано чи пізно (найімовірніше - рано) його просто розіб'ють вщент", - зазначив речник.

Водночас Череватий відзначив, російське керівництво докладе всіх зусиль, щоб щоби Пригожин не зміг це не зміг зробити. "Мій прогноз такий", - додав він.