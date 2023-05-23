Выведет ли Пригожин "Вагнер" из Бахмута с 25 мая: что говорят в ВСУ

"Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром", - сказал он.

По его словам, Пригожин - не военный, он просто авантюристичный бизнесмен. "Но он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала куда видит. И он осознает, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно (вероятнее всего - его рано) его просто разобьют вдребезги", - отметил спикер.

В то же время Череватый отметил, российское руководство приложит все усилия, чтобы Пригожин не смог это не смог сделать. "Мой прогноз таков", - добавил он.