Выведет ли Пригожин "Вагнер" из Бахмута с 25 мая: что говорят в ВСУ

Заявление Евгения Пригожина о том, что он выведет подконтрольных "вагнеровцев" из Бахмута после 25 мая, продиктовано страхом и пониманием своих перспектив. Однако руководство России не даст ему этого сделать.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.
"Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром", - сказал он.
По его словам, Пригожин - не военный, он просто авантюристичный бизнесмен. "Но он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала куда видит. И он осознает, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно (вероятнее всего - его рано) его просто разобьют вдребезги", - отметил спикер.
В то же время Череватый отметил, российское руководство приложит все усилия, чтобы Пригожин не смог это не смог сделать. "Мой прогноз таков", - добавил он.
Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что заявления Евгения Пригожина о взятии Бахмута объясняются желанием сохранить остатки группы "Вагнера".
По словам президента США Джо Байдена под Бахмутом россияне потеряли 100 тысяч человек убитыми и ранеными.
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