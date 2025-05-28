Чи витримають стара техніка і проводка перехід на 230 В: відповідь ДТЕК

Чи може згоріти стара техніка

У ДТЕК пояснили, що після переходу на новий стандарт напруги стара техніка у споживачів не згорить.

"Більшість побутових приладів (навіть тих, яким десятки років) спокійно витримують напругу до 250 В", - розповіла експерт холдингу.

Тим з українців, які все одно через це переживають, радять встановити:

або стабілізатор напруги;

або реле напруги.

Чи можна вмикати кілька приладів одночасно

Згідно з інформацією ДТЕК, перехід на новий стандарт напруги не завадить користувачам вмикати кілька приладів одночасно (наприклад пилосос і чайник).

"Перехід на 230 В не обмежує вашу побутову активність", - наголосили у компанії.

Уточнюється водночас, що у пікові години - зранку та ввечері - краще не перевантажувати мережу.

"Це допомагає енергосистемі працювати стабільніше", - пояснили у ДТЕК.

Чи потрібно міняти електричну проводку

Змінювати проводку у старій квартирі або будинку (після переходу мережі на 230 В), за словами експерта ДТЕК, також не потрібно.

"Сам перехід на 230 В не вимагає заміни проводки. Але якщо вашій проводці понад 20 років - її варто перевірити на зношеність", - порадили українцям.

Зазначається, що це завдання:

або ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку);

або ЖЕКу (житлово-експлуатаційної контори).

"Енергетика змінюється, щоб наше майбутнє було світлим", - підсумували у ДТЕК.