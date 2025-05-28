Чи витримають стара техніка і проводка перехід на 230 В: відповідь ДТЕК

З 1 липня 2025 року в Україні змінюється стандарт напруги - з 220 В на 230 В. Тим часом деякі споживачі стурбовані, чи не вибухне при цьому техніка або ж чи не доведеться змінювати проводку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу диверсифікованого енергетичного холдингу DTEK Group (Група ДТЕК) у Facebook.
У ДТЕК пояснили, що після переходу на новий стандарт напруги стара техніка у споживачів не згорить.
"Більшість побутових приладів (навіть тих, яким десятки років) спокійно витримують напругу до 250 В", - розповіла експерт холдингу.
Тим з українців, які все одно через це переживають, радять встановити:
Згідно з інформацією ДТЕК, перехід на новий стандарт напруги не завадить користувачам вмикати кілька приладів одночасно (наприклад пилосос і чайник).
"Перехід на 230 В не обмежує вашу побутову активність", - наголосили у компанії.
Уточнюється водночас, що у пікові години - зранку та ввечері - краще не перевантажувати мережу.
"Це допомагає енергосистемі працювати стабільніше", - пояснили у ДТЕК.
Змінювати проводку у старій квартирі або будинку (після переходу мережі на 230 В), за словами експерта ДТЕК, також не потрібно.
"Сам перехід на 230 В не вимагає заміни проводки. Але якщо вашій проводці понад 20 років - її варто перевірити на зношеність", - порадили українцям.
Зазначається, що це завдання:
"Енергетика змінюється, щоб наше майбутнє було світлим", - підсумували у ДТЕК.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як саме в Україні оновили Кодекс систем розподілу електричної енергії та навіщо запроваджують такі зміни.
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