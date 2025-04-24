Більше не 220 В? Як в Україні змінили стандарт напруги та що це дасть споживачам
В Україні змінили Кодекс систем розподілу електричної енергії. Тепер рівень стандартної номінальної напруги в оселях українців більше не становитиме 220 вольтів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Що змінилось в українських стандартах
Згідно з постановою НКРЕКП, рівень стандартної номінальної напруги в електричній мережі в Україні вже незабаром становитиме не 220 В, як було раніше, а 230 В.
У прес-службі Нацкомісії пояснили, що відповідно до наказу Національного органу стандартизації ДП "УкрНДНЦ" було прийнято нову редакцію національного стандарту ДСТУ EN 50160:2023, гармонізованого з європейським (EN 50160).
В ньому йдеться про характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності.
Уточнюється, що цей стандарт набрав чинності з 1 березня 2025.
"З 01.07.2025 в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема - перехід на номінальну напругу 230/400 В", - наголосили у НКРЕКП
Одне з ключових нововведень - встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).
Навіщо в Україні запроваджують такі зміни
За словами експертів, такі зміни повинні не лише наблизити Україну до європейських стандартів, але й позитивно вплинути на якість електропостачання.
Зазначається, що стабільна напруга:
- зменшить ризики пошкодження побутової техніки, чутливої до коливань;
- знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори.
"Крім того, це сприятиме підвищенню енергоефективності - електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності", - вважають у НКРЕКП.
Згідно з постановою Нацкомісії, оператори систем розподілу повинні забезпечити інформування користувачів про запроваджувані з 1 липня 2025 року зміни на власних веб-сайтах (впродовж семи днів з дня набрання документом чинності).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які електроприлади таємно "накручують" кіловати.
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