Выдержат ли старая техника и проводка переход на 230 В: ответ ДТЭК
С 1 июля 2025 года в Украине меняется стандарт напряжения - с 220 В на 230 В. Тем временем некоторые потребители обеспокоены, не взорвется ли при этом техника или не придется ли менять проводку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу диверсифицированного энергетического холдинга DTEK Group (Группа ДТЭК) в Facebook.
Может ли сгореть старая техника
В ДТЭК объяснили, что после перехода на новый стандарт напряжения старая техника у потребителей не сгорит.
"Большинство бытовых приборов (даже тех, которым десятки лет) спокойно выдерживают напряжение до 250 В", - рассказала эксперт холдинга.
Тем из украинцев, которые все равно из-за этого переживают, советуют установить:
- либо стабилизатор напряжения;
- либо реле напряжения.
Можно ли включать несколько приборов одновременно
Согласно информации ДТЭК, переход на новый стандарт напряжения не помешает пользователям включать несколько приборов одновременно (например пылесос и чайник).
"Переход на 230 В не ограничивает вашу бытовую активность", - отметили в компании.
Уточняется в то же время, что в пиковые часы - утром и вечером - лучше не перегружать сеть.
"Это помогает энергосистеме работать стабильнее", - объяснили в ДТЭК.
Нужно ли менять электрическую проводку
Менять проводку в старой квартире или доме (после перехода сети на 230 В), по словам эксперта ДТЭК, также не нужно.
"Сам переход на 230 В не требует замены проводки. Но если вашей проводке более 20 лет - ее стоит проверить на изношенность", - посоветовали украинцам.
Отмечается, что это задача:
- либо ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома);
- либо ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы).
"Энергетика меняется, чтобы наше будущее было светлым", - подытожили в ДТЭК.
Напомним, ранее мы рассказывали, как именно в Украине обновили Кодекс систем распределения электрической энергии и зачем вводят такие изменения.
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