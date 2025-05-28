Выдержат ли старая техника и проводка переход на 230 В: ответ ДТЭК

С 1 июля 2025 года в Украине меняется стандарт напряжения - с 220 В на 230 В. Тем временем некоторые потребители обеспокоены, не взорвется ли при этом техника или не придется ли менять проводку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу диверсифицированного энергетического холдинга DTEK Group (Группа ДТЭК) в Facebook.

Может ли сгореть старая техника

В ДТЭК объяснили, что после перехода на новый стандарт напряжения старая техника у потребителей не сгорит.

"Большинство бытовых приборов (даже тех, которым десятки лет) спокойно выдерживают напряжение до 250 В", - рассказала эксперт холдинга.

Тем из украинцев, которые все равно из-за этого переживают, советуют установить:

либо стабилизатор напряжения;

либо реле напряжения.

Можно ли включать несколько приборов одновременно

Согласно информации ДТЭК, переход на новый стандарт напряжения не помешает пользователям включать несколько приборов одновременно (например пылесос и чайник).

"Переход на 230 В не ограничивает вашу бытовую активность", - отметили в компании.

Уточняется в то же время, что в пиковые часы - утром и вечером - лучше не перегружать сеть.

"Это помогает энергосистеме работать стабильнее", - объяснили в ДТЭК.

Нужно ли менять электрическую проводку

Менять проводку в старой квартире или доме (после перехода сети на 230 В), по словам эксперта ДТЭК, также не нужно.

"Сам переход на 230 В не требует замены проводки. Но если вашей проводке более 20 лет - ее стоит проверить на изношенность", - посоветовали украинцам.

Отмечается, что это задача:

либо ОСМД (объединение совладельцев многоквартирного дома);

либо ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы).

"Энергетика меняется, чтобы наше будущее было светлым", - подытожили в ДТЭК.