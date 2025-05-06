Чи вистачить вам на життя? Перевірте свою пенсію вже зараз

Українці можуть самостійно перевірити розмір майбутніх пенсійних виплат онлайн у кілька кліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України .

Пенсійний фонд України надає зручний інструмент для самостійного розрахунку пенсії за віком через вебпортал. Все, що потрібно - увійти за допомогою електронного підпису та оновити дані про свою трудову діяльність.

Онлайн-розрахунок пенсії: як працює сервіс

Користувачам, які авторизуються на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відкривається доступ до персоналізованого сервісу розрахунку пенсії. Система автоматично підтягує основні дані: ПІБ, дату народження, стать та інформацію про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.

Пенсійний калькулятор дозволяє обрати алгоритм розрахунку:

або за вже наявними даними ;

або з урахуванням страхового стажу, який ще буде набутий до моменту досягнення пенсійного віку.

Користувач також може оновити або актуалізувати свою трудову історію – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку. Після натискання кнопки "Зберегти та розрахувати" система покаже попередній розмір пенсії, а також надасть протокол розрахунку.

Кількість розрахунків не обмежена - ви можете моделювати різні сценарії: наприклад, як зміниться пенсія, якщо допрацювати ще кілька років чи змінити рівень зарплати.

Цей сервіс - зручний і наочний інструмент, що допоможе зрозуміти, чи вистачить вам пенсії на гідне життя та як можна вплинути на її розмір уже зараз.