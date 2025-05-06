Чи вистачить вам на життя? Перевірте свою пенсію вже зараз
Українці можуть самостійно перевірити розмір майбутніх пенсійних виплат онлайн у кілька кліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Пенсійного фонду України.
Пенсійний фонд України надає зручний інструмент для самостійного розрахунку пенсії за віком через вебпортал. Все, що потрібно - увійти за допомогою електронного підпису та оновити дані про свою трудову діяльність.
Онлайн-розрахунок пенсії: як працює сервіс
Користувачам, які авторизуються на вебпорталі Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), відкривається доступ до персоналізованого сервісу розрахунку пенсії. Система автоматично підтягує основні дані: ПІБ, дату народження, стать та інформацію про трудову діяльність з Реєстру застрахованих осіб.
Пенсійний калькулятор дозволяє обрати алгоритм розрахунку:
- або за вже наявними даними;
- або з урахуванням страхового стажу, який ще буде набутий до моменту досягнення пенсійного віку.
Користувач також може оновити або актуалізувати свою трудову історію – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку. Після натискання кнопки "Зберегти та розрахувати" система покаже попередній розмір пенсії, а також надасть протокол розрахунку.
Кількість розрахунків не обмежена - ви можете моделювати різні сценарії: наприклад, як зміниться пенсія, якщо допрацювати ще кілька років чи змінити рівень зарплати.
Цей сервіс - зручний і наочний інструмент, що допоможе зрозуміти, чи вистачить вам пенсії на гідне життя та як можна вплинути на її розмір уже зараз.
Нагадаємо, що Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за квітень 2025 року. На пенсійні виплати спрямовано 67,4 млрд гривень, що дорівнює пенсійним виплатам за березень.
Сьогодні серед 10,3 млн пенсіонерів України продовжують працювати 2,9 млн осіб. Середній розмір виплат у них вищий на 520 гривень. За даними ПФУ, у квітні 2025 року середній розмір пенсій становив 6 341,11 гривні, у пенсіонерів, які працюють – 6 862,86 гривні.