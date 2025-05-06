Хватит ли вам на жизнь? Проверьте свою пенсию уже сейчас
Украинцы могут самостоятельно проверить размер будущих пенсионных выплат онлайн в несколько кликов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины.
Пенсионный фонд Украины предоставляет удобный инструмент для самостоятельного расчета пенсии по возрасту через веб-портал. Все, что нужно - войти с помощью электронной подписи и обновить данные о своей трудовой деятельности.
Онлайн-расчет пенсии: как работает сервис
Пользователям, которые авторизуются на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), открывается доступ к персонализированному сервису расчета пенсии. Система автоматически подтягивает основные данные: ФИО, дату рождения, пол и информацию о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц.
Пенсионный калькулятор позволяет выбрать алгоритм расчета:
- либо по уже имеющимся данным;
- либо с учетом страхового стажа, который еще будет приобретен до момента достижения пенсионного возраста.
Пользователь также может обновить или актуализировать свою трудовую историю - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка. После нажатия кнопки "Сохранить и рассчитать" система покажет предыдущий размер пенсии, а также предоставит протокол расчета.
Количество расчетов не ограничено - вы можете моделировать различные сценарии: например, как изменится пенсия, если доработать еще несколько лет или изменить уровень зарплаты.
Этот сервис - удобный и наглядный инструмент, который поможет понять, хватит ли вам пенсии на достойную жизнь и как можно повлиять на ее размер уже сейчас.
Напомним, что Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсий за апрель 2025 года. На пенсионные выплаты направлено 67,4 млрд гривен, что равно пенсионным выплатам за март.
Сегодня среди 10,3 млн пенсионеров Украины продолжают работать 2,9 млн человек. Средний размер выплат у них выше на 520 гривен. По данным ПФУ, в апреле 2025 года средний размер пенсий составил 6 341,11 гривны, у работающих пенсионеров - 6 862,86 гривны.