Хватит ли вам на жизнь? Проверьте свою пенсию уже сейчас

Украинцы могут самостоятельно проверить размер будущих пенсионных выплат онлайн в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины .

Пенсионный фонд Украины предоставляет удобный инструмент для самостоятельного расчета пенсии по возрасту через веб-портал. Все, что нужно - войти с помощью электронной подписи и обновить данные о своей трудовой деятельности.

Онлайн-расчет пенсии: как работает сервис

Пользователям, которые авторизуются на веб-портале Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), открывается доступ к персонализированному сервису расчета пенсии. Система автоматически подтягивает основные данные: ФИО, дату рождения, пол и информацию о трудовой деятельности из Реестра застрахованных лиц.

Пенсионный калькулятор позволяет выбрать алгоритм расчета:

либо по уже имеющимся данным ;

либо с учетом страхового стажа, который еще будет приобретен до момента достижения пенсионного возраста.

Пользователь также может обновить или актуализировать свою трудовую историю - дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка. После нажатия кнопки "Сохранить и рассчитать" система покажет предыдущий размер пенсии, а также предоставит протокол расчета.

Количество расчетов не ограничено - вы можете моделировать различные сценарии: например, как изменится пенсия, если доработать еще несколько лет или изменить уровень зарплаты.

Этот сервис - удобный и наглядный инструмент, который поможет понять, хватит ли вам пенсии на достойную жизнь и как можно повлиять на ее размер уже сейчас.