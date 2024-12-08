Чи вистачить Україні грошей на війну наступного року: прогноз Fitch Ratings

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує потреби у зовнішньому фінансуванні України на рівні 38 млрд доларів у 2025 році порівняно з 41 млрд доларів у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch .

"Невизначеність щодо зовнішнього фінансування у короткостроковій перспективі знизилася, оскільки G7, ймовірно, надасть близько 50 млрд доларів у вигляді кредитів, забезпечених доходами від заморожених російських суверенних активів", - йдеться у повідомленні.

Агентство прогнозує, що дефіцит державного бюджету залишиться високим на рівні 19,1% і 19,2% у 2024 та 2025 роках, незважаючи на нещодавно схвалене підвищення податків, через високі потреби у видатках, пов'язаних з обороною, та очікуване скорочення іноземних грантів. .

"Значна фіскальна консолідація буде обмежена продовженням війни, а також витратами, пов'язаними з реконструкцією у разі тривалого припинення вогню, що, ймовірно, збереже високу залежність від зовнішнього фінансування", - вважають аналітики агентства.

В агентстві зазначають, що НБУ зберіг свою ключову ставку на рівні 13% з червня через сильніший, ніж очікувалося, стрибок інфляції.

"Покращена гнучкість обмінного курсу внаслідок переходу у жовтні 2023 року до режиму керованого плаваючого обмінного курсу та зниження невизначеності щодо короткострокового офіційного фінансування надали НБУ можливість пом'якшити валютні обмеження", - йдеться у повідомленні.