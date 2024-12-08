Хватит ли Украине денег на войну в следующем году: прогноз Fitch Ratings

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует потребности во внешнем финансировании Украины на уровне 38 млрд долларов в 2025 году по сравнению с 41 млрд долларов в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch .

"Неопределенность в отношении внешнего финансирования в краткосрочной перспективе снизилась, поскольку G7, вероятно, предоставит около 50 млрд долларов в виде кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов", - говорится в сообщении.

Агентство прогнозирует, что дефицит государственного бюджета останется высоким на уровне 19,1% и 19,2% в 2024 и 2025 годах, несмотря на недавно одобренное повышение налогов, из-за высоких потребностей в расходах, связанных с обороной, и ожидаемого сокращения иностранных грантов.

"Значительная фискальная консолидация будет ограничена продолжением войны, а также расходами, связанными с реконструкцией, в случае длительного прекращения огня, что, вероятно, сохранит высокую зависимость от внешнего финансировании", - считают аналитики агентства.

В агентстве отмечают, что НБУ сохранил свою ключевую ставку на уровне 13% с июня из-за более сильного, чем ожидалось, скачка инфляции.

"Улучшенная гибкость обменного курса в результате перехода в октябре 2023 года к режиму управляемого плавающего обменного курса и снижение неопределенности относительно краткосрочного официального финансирования предоставили НБУ возможность смягчить валютные ограничения" - говорится в сообщении.