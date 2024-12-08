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Хватит ли Украине денег на войну в следующем году: прогноз Fitch Ratings

Украина, Воскресенье 08 декабря 2024 12:05
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Хватит ли Украине денег на войну в следующем году: прогноз Fitch Ratings Фото: Fitch Ratings дало прогноз по финансированию бюджета Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings прогнозирует потребности во внешнем финансировании Украины на уровне 38 млрд долларов в 2025 году по сравнению с 41 млрд долларов в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

"Неопределенность в отношении внешнего финансирования в краткосрочной перспективе снизилась, поскольку G7, вероятно, предоставит около 50 млрд долларов в виде кредитов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов", - говорится в сообщении.

Агентство прогнозирует, что дефицит государственного бюджета останется высоким на уровне 19,1% и 19,2% в 2024 и 2025 годах, несмотря на недавно одобренное повышение налогов, из-за высоких потребностей в расходах, связанных с обороной, и ожидаемого сокращения иностранных грантов.

"Значительная фискальная консолидация будет ограничена продолжением войны, а также расходами, связанными с реконструкцией, в случае длительного прекращения огня, что, вероятно, сохранит высокую зависимость от внешнего финансировании", - считают аналитики агентства.

В агентстве отмечают, что НБУ сохранил свою ключевую ставку на уровне 13% с июня из-за более сильного, чем ожидалось, скачка инфляции.

"Улучшенная гибкость обменного курса в результате перехода в октябре 2023 года к режиму управляемого плавающего обменного курса и снижение неопределенности относительно краткосрочного официального финансирования предоставили НБУ возможность смягчить валютные ограничения" - говорится в сообщении.

Напомним, базовый сценарий макропрогноза НБУ предусматривает сохранение значительной внешней финансовой поддержки, прежде всего в 2025 году. Прогноз предусматривает привлечение международного финансирования в размере около 42 млрд долларов в 2024 году, 38 млрд долларов в 2025 году и 25 млрд долларов в 2026 году.

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война России с Украиной продолжится в 2025 году. По прогнозу агентства, прекращение огня возможно, но мирное соглашение маловероятно.

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