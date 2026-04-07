Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: відповідь міністра
У державному бюджеті України на 2026 рік закладено достатньо коштів для здійснення всіх соціальних виплат.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.
Коментуючи побоювання щодо можливого браку коштів на соціалку, міністр наголосив, що фінансовий план країни розрахований на поточний рік.
За його словами, стабільність виплат гарантована як по лінії Міністерства, так і з боку Пенсійного фонду.
"Хочу сказати, що по всім соціальним виплатам кошти забюджетовані, бюджет сформований як в Пенсійному фонді, так і в Міністерстві соціальної політики. Я хочу запевнити всіх, що коштів для таких виплат у нас достатньо", - заявив Улютін.
Скільки грошей виділено на соціалку
Варто нагадати, що державний бюджет на 2026 рік передбачає фінансування соціальної сфери:
- 468,5 млрд грн виділено безпосередньо на потреби Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.
- 1 263,3 млрд грн становить загальний обсяг доходів і видатків Пенсійного фонду України, бюджет якого Кабмін затвердив як бездефіцитний на початку лютого.
Фінансування України
Україна розпочинає другий квартал 2026 року без очікуваного фінансування від ЄС та з невиконаними вимогами МВФ для отримання другого кредитного траншу.
Транш залишається заблокованим, проте Європейський Союз "так чи інакше" надасть Україні кредит у розмірі 90 млрд євро, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн
Переговори з МВФ поступово просуваються: після пом’якшення позиції Фонду Україна отримала шанс отримати другий транш уже в червні, а програму співпраці планують переглянути протягом місяця, виключивши з умов прийняття закон про ПДВ для ФОПів.
