Чи вистачить Україні грошей на соцвиплати: відповідь міністра

У державному бюджеті України на 2026 рік закладено достатньо коштів для здійснення всіх соціальних виплат.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону.

Коментуючи побоювання щодо можливого браку коштів на соціалку, міністр наголосив, що фінансовий план країни розрахований на поточний рік.

За його словами, стабільність виплат гарантована як по лінії Міністерства, так і з боку Пенсійного фонду.

"Хочу сказати, що по всім соціальним виплатам кошти забюджетовані, бюджет сформований як в Пенсійному фонді, так і в Міністерстві соціальної політики. Я хочу запевнити всіх, що коштів для таких виплат у нас достатньо", - заявив Улютін.

Скільки грошей виділено на соціалку

Варто нагадати, що державний бюджет на 2026 рік передбачає фінансування соціальної сфери: