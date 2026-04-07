Хватит ли Украине денег на соцвыплаты: ответ министра
В государственном бюджете Украины на 2026 год заложено достаточно средств для осуществления всех социальных выплат.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона.
Комментируя опасения относительно возможной нехватки средств на социалку, министр отметил, что финансовый план страны рассчитан на текущий год.
По его словам, стабильность выплат гарантирована как по линии Министерства, так и со стороны Пенсионного фонда.
"Хочу сказать, что по всем социальным выплатам средства забюджетованы, бюджет сформирован как в Пенсионном фонде, так и в Министерстве социальной политики. Я хочу заверить всех, что средств для таких выплат у нас достаточно", - заявил Улютин.
Сколько денег выделено на социалку
Стоит напомнить, что государственный бюджет на 2026 год предусматривает финансирование социальной сферы:
- 468,5 млрд грн выделено непосредственно на нужды Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
- 1 263,3 млрд грн составляет общий объем доходов и расходов Пенсионного фонда Украины, бюджет которого Кабмин утвердил как бездефицитный в начале февраля.
Финансирование Украины
Украина начинает второй квартал 2026 года без ожидаемого финансирования от ЕС и с невыполненными требованиями МВФ для получения второго кредитного транша.
Транш остается заблокированным, однако Европейский Союз "так или иначе" предоставит Украине кредит в размере 90 млрд евро, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Переговоры с МВФ постепенно продвигаются: после смягчения позиции Фонда Украина получила шанс получить второй транш уже в июне, а программу сотрудничества планируют пересмотреть в течение месяца, исключив из условий принятия закон об НДС для ФОПов.
