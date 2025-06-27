Чи вистачить Україні газу взимку: що кажуть в Міненерго

Ситуація в галузі залишається складною через російські атаки на енергетику. Але обсяги закачування газу зростають.
Про це заявив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міненерго.
Шейко взяв участь у першому засіданні Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років. Він поінформував колег про накопичення запасів газу, мазуту, вугілля для забезпечення потреб ТЕС і ТЕЦ.
"Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація в галузі залишається складною, але контрольованою. Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, аби громадяни та бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими", - сказав він.
За його словами, темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають та відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.
Шейко відзначив, що на складах накопичено необхідний обсяг вугілля, і накопичення його резервів триває згідно з графіком підготовки до опалювального сезону.
Отже, протягом четвертої зими в умовах повномасштабного вторгнення з боку РФ країна буде забезпечена достатньою кількістю і вугілля, і газу, йдеться в повідомленні пресслужби.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачаний у сховища Україні, - це 4,6 млрд кубометрів. Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.
Галущенко також повідомив, що станом на сьогодні немає загрози для відключень світла взимку. "Зрозуміло, що відновлення масованих ударів може вплинути на роботу генерації і передачі, і розподілу електроенергії", - сказав міністр.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.