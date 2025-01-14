Чи вистачить Україні газу до кінця зими: що кажуть в уряді

Україна збільшить відбір газу з підземних сховищ. Однак, за даними останнього аналізу ситуації, загроз нестачі газу в цьому осінньо-зимовому періоді немає.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Крапля газу в морі політики. Що відбувається в ЄС після зупинки транзиту з РФ через Україну ".

"А ось щоб підготуватися до наступного, потрібно вже зараз почати активний імпорт газу", - розповіло РБК-Україна джерело в уряді.

Як наголошується в матеріалі, у період опалювального сезону 2023-2024 років було використано близько 6,7 млрд кубометрів газу зі сховищ. У поточному - обсяг відбору буде більшим.

В опалювальний сезон Україна увійшла із запасами газу на рівні. 12,2 млрд кубометрів. Більш свіжих офіційних даних немає. Роком раніше на середину жовтня газу в ПСГ було 16 млрд кубометрів.

У нинішньому сезоні витрата газу збільшилася, оскільки на нього перейшла теплова генерація. До того ж після припинення транзиту зросли витрати газу для розподілу всередині країни.

Що ж стосується самого газу, то його в ЄС буде достатньо. Наприкінці минулого року керівництво Єврокомісії запропонувало США додатково збільшити поставки СПГ як компенсацію втрати російського ресурсу. Для США, які хочуть замінити РФ на енергетичному ринку Європи, ця пропозиція вигідна. Таким чином, забезпечення України газом може залежати лише від наявності фінансових ресурсів, ідеться в статті.