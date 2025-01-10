Ціни на газ у Європі впали на початку 2025 року

Ціни на природний газ у Європі за останній тиждень впали більш ніж на 10%. Континент забезпечений запасами, а погода поліпшуватиметься.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Робер Фіцо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах сьогодні впали на 2% до 44 євро за мегават-годину (близько 480 доларів за тисячу кубометрів). Це на 14% менше, ніж максимум, досягнутий 2 січня.

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Як зазначає Bloomberg, хоча температура нижча за норму в регіоні збережеться до початку наступного тижня, очікується, що за цим підуть м'якші умови, що послабить тиск на запаси, які скорочуються.

Поставки скрапленого природного газу також тривають, компенсують наслідки втрати транзиту російського газу через Україну цього року.

"Ми, як і раніше, вважаємо, що поточних цін достатньо для збереження запасів у сховищах і відновлення запасів понад європейські цільові показники до кінця жовтня, якщо не станеться серйозного посилення ринку через період незвично холодної погоди або істотні перебої в поставках", - заявили аналітики Energy Aspects.

За даними BNP Paribas SA, влітку ціни на газ продовжать знижуватися до 40 євро за мегават-годину. "Ми вважаємо, що завдання поповнення запасів до цільового показника ЄС у 90% до 1 листопада є менш складним, ніж припускають поточні ринкові ціни", - заявили в банку.