ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Чи вистачить сил у росіян для наступу на Запоріжжя: відповідь керівника ЦПД

Запоріжжя, Вівторок 03 грудня 2024 11:00
UA EN RU
Чи вистачить сил у росіян для наступу на Запоріжжя: відповідь керівника ЦПД Фото: у ворога не вистачить сил для наступу на Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія готується до наступальних дій у Запорізькій області. Але загрози для міста Запоріжжя немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Як наголосив Коваленко, говорячи про Запорізький напрямок, важливо не плутати Запорізьку область і Запоріжжя.

"Ворог справді готується до певних дій в Запорізькій області, до яких також готові Сили оборони", - зазначив він.

За словами керівника ЦПД, у ворога недостатньо сил для наступу на саме місто Запоріжжя. Це інший масштаб за ресурсами і живій силі, ніж в РФ зараз є.

"На жаль, я бачу, що деякі експерти в соцмережах грішать і постійно говорять про Запоріжжя, ще й перекручують слова інших військових. Бажано цього не робити", - додав Коваленко.

Чи вистачить сил у росіян для наступу на Запоріжжя: відповідь керівника ЦПД

скриншот deepstatemap.live

Що цьому передувало

У жовтні декілька ЗМІ написали про підготовку росіянами масштабного наступу на Запорізьку область. При цьому повідомлялося про нібито загрозу для міста Запоріжжя.

Восени також стало відомо про просування ворога у районі населеного пункту Левадне Запорізької області. У ЗСУ підтвердили інформацію, але наголосили, що це не становить загрози фронту.

Наприкінці листопада у Силах оборони повідомили, що окупанти активізувалися у Запорізькій області. Але сил ворога, які він накопичив, не вистачить для великого наступу.

За даними джерел РБК-Україна, початок операції окупантів у Запорізькій області очікувався орієнтовно після 5 грудня. Проте цю дату не можна вважати кінцевою. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорізька область Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети