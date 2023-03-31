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Чи висилатимуть США росіян через затримання журналіста в Росії: відповідь Байдена

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 17:19
Чи висилатимуть США росіян через затримання журналіста в Росії: відповідь Байдена Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня, американський президент Джо Байден повідомив, що США не будуть висилати російських дипломатів через затримання журналіста в Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На запитання журналіста, чи висилатимуть США російських дипломатів та журналістів через затримання репортера Wall Street Journal Евана Гершковича, Байден сказав, що наразі цим займатись ніхто не збирається.

"Зараз це не в планах", - наголосив президент.

Нагадаємо, вчора журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Пізніше Лефортовський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що Байден відреагував на затримання журналіста.

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