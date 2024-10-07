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Чи вимикатимуть українцям світло 8 жовтня: прогноз "Укренерго"

Україна, Понеділок 07 жовтня 2024 18:44
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Чи вимикатимуть українцям світло 8 жовтня: прогноз "Укренерго" Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 8 жовтня (GettyImagеs)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у вівторок, 8 жовтня, відключення світла за графіками не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами у період найпродуктивнішої роботи СЕС - з 10:00 до 16:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десятки масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли аварійні та планові відключення електроенергії.

Однак у вересні ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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