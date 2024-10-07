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Будут ли украинцам выключать свет 8 октября: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Понедельник 07 октября 2024 18:44
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Будут ли украинцам выключать свет 8 октября: прогноз "Укрэнерго" Фото: украинцам рассказали, будут ли выключать свет 8 октября (GettyImagеs)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине во вторник, 8 октября, отключения света по графикам не прогнозируются. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, во вторник, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время, украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в период самой продуктивной работы СЭС - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали аварийные и плановые отключения электроэнергии.

Однако в сентябре ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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