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Чи вимикатимуть українцям світло 24 вересня: відповідь "Укренерго"

Україна, Понеділок 23 вересня 2024 18:42
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Чи вимикатимуть українцям світло 24 вересня: відповідь "Укренерго" Ілюстративне фото: українцям розповіли про відключеня світла 24 вересня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у вівторок, 24 вересня, відключення електроенергії за графіками не прогнозуються. Однак українців просять економити світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 24 вересня, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" нагадали, що користуватися потужними електроприладами краще в денні години - з 10:00 до 16:00

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00", - просять українців енергетики.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, з початку цього року Росія вже здійснила десякти масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України. Через обстріли, а також екстремальну спеку влітку, в країні періодично діяли як аварійні, так і планові відключення електроенергії.

Однак протягом останніх тижнів світло не вимикали. Ситуація в енергосистемі покращилася.

Проте, як зазначають експерти, в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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