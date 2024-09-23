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Будут ли украинцам выключать свет 24 сентября: ответ "Укрэнерго"

Украина, Понедельник 23 сентября 2024 18:42
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Будут ли украинцам выключать свет 24 сентября: ответ "Укрэнерго" Иллюстративное фото: украинцам рассказали об отключении света 24 сентября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине во вторник, 24 сентября, отключения электроэнергии по графикам не прогнозируются. Однако украинцев просят экономить свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 24 сентября, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" напомнили, что пользоваться мощными электроприборами лучше в дневные часы - с 10:00 до 16:00

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно с 16:00 до 22:00", - просят украинцев энергетики.

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

Однако в течение последних недель свет не выключают. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

Как отмечают эксперты, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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