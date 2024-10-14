Чи вимикатимуть українцям світло 15 жовтня: прогноз "Укренерго"

Відключення світла в Україні завтра, 15 жовтня, не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.
Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00
Нагадаємо, цього року Україна знову була змушена повернутися до графіків відключення світла. Адже російські військові протягом весни завдали декілька масованих ударів по енергооб'єктах.
Окрім того, влітку ситуація погіршилась через аномальну спеку: українці використовували багато енергогенерації на охолодження приміщень.
Однак восени ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.
Водночас, експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.
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