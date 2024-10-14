Будут ли выключать украинцам свет 15 октября: прогноз "Укрэнерго"

Отключения света в Украине

Напомним, в этом году Украина снова была вынуждена вернуться к графикам отключения света. Ведь российские военные в течение весны нанесли несколько массированных ударов по энергообъектам.

Кроме того, летом ситуация ухудшилась из-за аномальной жары: украинцы использовали много энергогенерации для охлаждения помещений.

Однако осенью ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, эксперты отмечают, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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