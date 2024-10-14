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Чи вимикатимуть українцям світло 15 жовтня: прогноз "Укренерго"

Україна, Понеділок 14 жовтня 2024 18:59
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Чи вимикатимуть українцям світло 15 жовтня: прогноз "Укренерго" Фото: українцям розповіли, чи вимикатимуть світло 15 жовтня (Getty Imagеs)
Автор: Тетяна Степанова

Відключення світла в Україні завтра, 15 жовтня, не прогнозуються. Однак українців просять обмежити використання потужних електроприладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, у вівторок, заходи обмеження споживання не плануються", - йдеться в повідомленні.

Водночас українців просять користуватися потужними електроприладами в денні години - з 10:00 до 16:00

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, цього року Україна знову була змушена повернутися до графіків відключення світла. Адже російські військові протягом весни завдали декілька масованих ударів по енергооб'єктах.

Окрім того, влітку ситуація погіршилась через аномальну спеку: українці використовували багато енергогенерації на охолодження приміщень.

Однак восени ситуація в енергосистемі покращилася, наразі світло не вимикають.

Водночас, експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Генерації недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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