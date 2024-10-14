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Будут ли выключать украинцам свет 15 октября: прогноз "Укрэнерго"

Украина, Понедельник 14 октября 2024 18:59
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Будут ли выключать украинцам свет 15 октября: прогноз "Укрэнерго" Фото: украинцам рассказали, будут ли свет выключаться 15 октября (Getty Imagеs)
Автор: Татьяна Степанова

Отключения света в Украине завтра, 15 октября, не прогнозируются. Однако украинцев просят ограничить использование мощных электроприборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, во вторник, меры по ограничению потребления не планируются", - говорится в сообщении.

В то же время украинцев просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы - с 10:00 до 16:00.

Отключения света в Украине

Напомним, в этом году Украина снова была вынуждена вернуться к графикам отключения света. Ведь российские военные в течение весны нанесли несколько массированных ударов по энергообъектам.

Кроме того, летом ситуация ухудшилась из-за аномальной жары: украинцы использовали много энергогенерации для охлаждения помещений.

Однако осенью ситуация в энергосистеме улучшилась, пока свет не выключают.

В то же время, эксперты отмечают, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Генерации недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключения света
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