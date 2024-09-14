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Чи вимикатимуть українцям світло 15 вересня: відповідь "Укренерго"

Україна, Субота 14 вересня 2024 18:37
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Чи вимикатимуть українцям світло 15 вересня: відповідь "Укренерго" Фото: світло в Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 15 вересня, графіки відключення світла застосовувати не будуть. Обмеження з використання потужних приладів також не вводяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 15 вересня, заходи обмеження споживання застосовуватись не будуть", - повідомили в компанії.

Водночас "Укренерго" зауважив, що користуватись потужними електроприладами можна протягом всієї доби.

Графіки світла в Україні

Нагадаємо, що цього року Україна знову повернулась до графіків відключення світла. До цього призвели удари Російської Федерації по енергооб'єктах в Україні.

У липні ситуація зі світлом значно покращилась після того, як запустили два енергоблоки на АЕС, але після ударів 26 серпня знову ввели графіки відключень. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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