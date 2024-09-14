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Будут ли украинцам выключать свет 15 сентября: ответ "Укрэнерго"

Украина, Суббота 14 сентября 2024 18:37
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Будут ли украинцам выключать свет 15 сентября: ответ "Укрэнерго" Фото: свет в Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 15 сентября, графики отключения света применять не будут. Ограничения по использованию мощных приборов также не вводятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 15 сентября, меры по ограничению потребления применяться не будут", - сообщили в компании.

В то же время "Укрэнерго" отметил, что пользоваться мощными электроприборами можно на протяжении всех суток.

Графики света в Украине

Напомним, что в этом году Украина снова вернулась к графику отключения света. К этому привели удары Российской Федерации по энергообъектам в Украине.

В июле ситуация со светом значительно улучшилась после запуска двух энергоблоков на АЭС, но после ударов 26 августа снова ввели графики отключений. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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