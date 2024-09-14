Будут ли украинцам выключать свет 15 сентября: ответ "Укрэнерго"
Завтра, 15 сентября, графики отключения света применять не будут. Ограничения по использованию мощных приборов также не вводятся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Завтра, 15 сентября, меры по ограничению потребления применяться не будут", - сообщили в компании.
В то же время "Укрэнерго" отметил, что пользоваться мощными электроприборами можно на протяжении всех суток.
Графики света в Украине
Напомним, что в этом году Украина снова вернулась к графику отключения света. К этому привели удары Российской Федерации по энергообъектам в Украине.
В июле ситуация со светом значительно улучшилась после запуска двух энергоблоков на АЭС, но после ударов 26 августа снова ввели графики отключений. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.