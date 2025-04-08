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Чи вимикатимуть світло в Україні через похолодання: відповідь Держенергонагляду

Фото: попри похолодання, відключень світла в Україні не прогнозується (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Попри похолодання, відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Зниження температури не вплинуло на стабільність енергетичної системи.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За його словами, похолодання наразі не вплинуло на стабільність енергетичної системи України. Завдяки злагодженій роботі енергетиків баланс в енергосистемі зберігається.

"Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів", - зазначив Замулко.

Він також наголосив, що на сьогодні спостерігаємо активне встановлення сонячних електростанцій. Крім того, надходить гуманітарна допомога з європейських країн у вигляді обладнання відновлюваної енергетики з накопичувачами, що  підсилює стабільність енергосистеми.

Чутки про відключення світла через похолодання

Останніми днями в Україні стрімко похолодало. В низці областей навіть випав сніг, а вночі фіксуються заморозки. За прогнозами синоптиків, очікувати потепління варто вже з Вербної неділі.

Водночас деякі ЗМІ та Telegram-канали почали публікувати новини про ймовірне повернення відключень світла

Однак в "Укренерго" наголосили, що наразі в Україні не плануються жодні заходи обмеження світла. Водночас тимчасове похолодання спровокувало посилене електроспоживання.

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