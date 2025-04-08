Чи вимикатимуть світло в Україні через похолодання: відповідь Держенергонагляду

За його словами, похолодання наразі не вплинуло на стабільність енергетичної системи України. Завдяки злагодженій роботі енергетиків баланс в енергосистемі зберігається.

"Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів", - зазначив Замулко.

Він також наголосив, що на сьогодні спостерігаємо активне встановлення сонячних електростанцій. Крім того, надходить гуманітарна допомога з європейських країн у вигляді обладнання відновлюваної енергетики з накопичувачами, що підсилює стабільність енергосистеми.