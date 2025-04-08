Чи вимикатимуть світло в Україні через похолодання: відповідь Держенергонагляду

Попри похолодання, відключення електроенергії в Україні не прогнозується. Зниження температури не вплинуло на стабільність енергетичної системи.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.
За його словами, похолодання наразі не вплинуло на стабільність енергетичної системи України. Завдяки злагодженій роботі енергетиків баланс в енергосистемі зберігається.
"Сьогодні енергетики роблять усе можливе для балансування енергосистеми, яке забезпечується власною генерацією та завдяки імпорту електроенергії з ЄС. Вважаю, що період низьких температур ми пройдемо без відключень електроенергії для побутових споживачів", - зазначив Замулко.
Він також наголосив, що на сьогодні спостерігаємо активне встановлення сонячних електростанцій. Крім того, надходить гуманітарна допомога з європейських країн у вигляді обладнання відновлюваної енергетики з накопичувачами, що підсилює стабільність енергосистеми.
Останніми днями в Україні стрімко похолодало. В низці областей навіть випав сніг, а вночі фіксуються заморозки. За прогнозами синоптиків, очікувати потепління варто вже з Вербної неділі.
Водночас деякі ЗМІ та Telegram-канали почали публікувати новини про ймовірне повернення відключень світла
Однак в "Укренерго" наголосили, що наразі в Україні не плануються жодні заходи обмеження світла. Водночас тимчасове похолодання спровокувало посилене електроспоживання.
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