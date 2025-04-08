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Будут ли выключать свет в Украине из-за похолодания: ответ Госэнергонадзора

Фото: несмотря на похолодание, отключений света в Украине не прогнозируется (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Несмотря на похолодание, отключения электроэнергии в Украине не прогнозируются. Снижение температуры не повлияло на стабильность энергетической системы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил врио председателя Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко в эфире телемарафона.

По его словам, похолодание пока не повлияло на стабильность энергетической системы Украины. Благодаря слаженной работе энергетиков баланс в энергосистеме сохраняется.

"Сегодня энергетики делают все возможное для балансировки энергосистемы, которое обеспечивается собственной генерацией и благодаря импорту электроэнергии из ЕС. Считаю, что период низких температур мы пройдем без отключений электроэнергии для бытовых потребителей", - отметил Замулко.

Он также отметил, что на сегодня наблюдаем активное установление солнечных электростанций. Кроме того, поступает гуманитарная помощь из европейских стран в виде оборудования возобновляемой энергетики с накопителями, что усиливает стабильность энергосистемы.

 

Слухи об отключении света из-за похолодания

В последние дни в Украине стремительно похолодало. В ряде областей даже выпал снег, а ночью фиксируются заморозки. По прогнозам синоптиков, ожидать потепления стоит уже с Вербного воскресенья.

В то же время некоторые СМИ и Telegram-каналы начали публиковать новости о вероятном возвращении отключений света

Однако в "Укрэнерго" отметили, что сейчас в Украине не планируются никакие меры ограничения света. В то же время временное похолодание спровоцировало усиленное электропотребление.

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