Чи вимикатимуть світло в Україні 31 липня: відповідь "Укренерго"

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні стали менше вимикати світло за графіками. Це пов'язане тим, що споживання знизилося на тлі похолодання після сильної спеки. Також вийшли з ремонту декілька атомних енергоблоків.

Як повідомили в уряді, Україна в питанні енергетики увійшла у відносний баланс. Протягом наступних місяців, якщо світло й вимикатимуть, це нестиме незначний характер.

Детальніше про ситуацію зі світлом - у матеріалі РБК-Україна.

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