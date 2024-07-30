Будут ли выключать свет в Украине 31 июля: ответ "Укрэнерго"

Отключение света в Украине

Напомним, в течение последней недели в Украине стали меньше выключать свет по графику. Это связано с тем, что потребление снизилось на фоне похолодания после сильной жары. Также вышли из ремонта несколько атомных энергоблоков.

Как сообщили в правительстве, Украина в вопросе энергетики вошла в относительный баланс. В течение следующих месяцев, если свет и будут выключать, это будет нести незначительный характер.

Подробнее о ситуации со светом - в материале РБК-Украина.

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