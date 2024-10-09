Чи вимикатимуть світло в Україні 10 жовтня: відповідь "Укренерго"

Нагадаємо, що цього року Україна знову була змушена повернутись до графіків відключення світла. Адже російські військові протягом весни завдали кількох прицільних ударів по енергооб'єктах.

Влітку ситуація погіршилась погодними умовами. А саме: через аномальну спеку українці використовували багато енергогенерації на охолодження приміщень.

Однак останніми тижнями ситуація стабілізувалась і відключень світла не було.

Проте експерти зазначають, що в Україні графіки відключень світла можуть повернути будь-якої миті. Бо генерації наразі недостатньо для того, щоб покрити різкий стрибок енергоспоживання.

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