Будут ли выключать свет в Украине 10 октября: ответ "Укрэнерго"

Напомним, что в этом году Украина снова была вынуждена вернуться к графику отключения света. Ведь российские военные в течение весны нанесли несколько прицельных ударов по энергообъектам.

Летом ситуация ухудшилась погодными условиями. А именно: из-за аномальной жары украинцы использовали много энергогенерации для охлаждения помещений.

Однако в последние недели ситуация стабилизировалась и отключений света не было.

Однако эксперты отмечают, что в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент. Потому что генерации пока недостаточно для того, чтобы покрыть резкий скачок энергопотребления.

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