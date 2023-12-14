Чи виконала Україна умови для початку переговорів про вступ до ЄС: відповідь Стефанішиної

Україна виконала всі рекомендації, які отримала від Європейської комісії разом зі статусом кандидата. Також ухвалені три з чотирьох ключових законів.
Про це розповіла віце-прем’єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі РБК-Україна.
"Україна виконала всі узгоджені з Європейською комісією рекомендації, які отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС. Окрім того, парламент проголосував в цілому за 3 ключові закони, визначені Єврокомісією, як додаткові кроки у Пакеті розширення від 8 листопада 2023 року", - зазначила міністр.
Також Стефанішина нагадала, що уряд України схвалив законопроєкт про доброчесне лобіювання за європейськими стандартами, його зареєстровано у Верховній раді. Цей законопроєкт спрямований на унормування впливу олігархів і теж є вимогою Єврокомісії.
Нагадаємо, нещодавно Верховна рада у другому читанні ухвалила важливі для вступу до ЄС закони. Йдеться про чотири документи:
Всі ці закони вже підписав президент Володимир Зеленський. Детальніше про документи та чому вони важливі - у матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.
За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися до 16 грудня.
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