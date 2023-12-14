Чи виконала Україна умови для початку переговорів про вступ до ЄС: відповідь Стефанішиної

"Україна виконала всі узгоджені з Європейською комісією рекомендації, які отримала разом зі статусом країни-кандидата на членство в ЄС. Окрім того, парламент проголосував в цілому за 3 ключові закони, визначені Єврокомісією, як додаткові кроки у Пакеті розширення від 8 листопада 2023 року", - зазначила міністр.

Також Стефанішина нагадала, що уряд України схвалив законопроєкт про доброчесне лобіювання за європейськими стандартами, його зареєстровано у Верховній раді. Цей законопроєкт спрямований на унормування впливу олігархів і теж є вимогою Єврокомісії.

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада у другому читанні ухвалила важливі для вступу до ЄС закони. Йдеться про чотири документи:

законопроєкт №10203-1 щодо розширення штату Національного антикорупційного бюро (НАБУ);

законопроєкт №10262, який дозволяє Національному агентству з запобігання корупції (НАЗК) перевіряти майно чиновників, придбане до призначення на посаду;

законопроєкт №10060 про посилення самостійності САП як органу, який підпорядковувався Офісу генпрокурора;

законопроєкт №10288-1 про щодо захисту прав національних меншин в окремих сферах з урахуванням рекомендацій Ради Європи.

Всі ці закони вже підписав президент Володимир Зеленський. Детальніше про документи та чому вони важливі - у матеріалі РБК-Україна.

Саміт лідерів ЄС

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів країн ЄС. На ньому обговорюватимуть декілька питань, які стосуються України. Зокрема, початок переговорів про вступ до ЄС, а також надання 50 млрд євро економічної підтримки і виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти Росії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися до 16 грудня.