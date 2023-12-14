Выполнила ли Украина условия для начала переговоров о вступлении в ЕС: ответ Стефанишиной

"Украина выполнила все согласованные с Европейской комиссией рекомендации, которые получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме того, парламент проголосовал в целом за 3 ключевых закона, определенных Еврокомиссией, как дополнительные шаги в Пакете расширения от 8 ноября 2023 года", - отметила министр.

Также Стефанишина напомнила, что правительство Украины одобрило законопроект о добропорядочном лоббировании по европейским стандартам, он зарегистрирован в Верховной раде. Этот законопроект направлен на унормирование влияния олигархов и тоже является требованием Еврокомиссии.

Напомним, недавно Верховная рада во втором чтении приняла важные для вступления в ЕС законы. Речь идет о четырех документах:

законопроект №10203-1 о расширении штата Национального антикоррупционного бюро (НАБУ);

законопроект №10262, позволяющий Национальному агентству по предотвращению коррупции (НАПК) проверять имущество чиновников, приобретенное до назначения на должность;

законопроект №10060 об усилении самостоятельности САП как органа, подчиняющегося Офису генпрокурора;

законопроект №10288-1 о защите прав национальных меньшинств в отдельных сферах с учетом рекомендаций Совета Европы.

Все эти законы уже подписал президент Владимир Зеленский. Детальнее о документах и почему они важны - в материале РБК-Украина.

Саммит лидеров ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться до 16 декабря.