Выполнила ли Украина условия для начала переговоров о вступлении в ЕС: ответ Стефанишиной

Украина выполнила все рекомендации, полученные от Европейской комиссии вместе со статусом кандидата. Также приняты три из четырех ключевых законов.
Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии РБК-Украина.
"Украина выполнила все согласованные с Европейской комиссией рекомендации, которые получила вместе со статусом страны-кандидата на членство в ЕС. Кроме того, парламент проголосовал в целом за 3 ключевых закона, определенных Еврокомиссией, как дополнительные шаги в Пакете расширения от 8 ноября 2023 года", - отметила министр.
Также Стефанишина напомнила, что правительство Украины одобрило законопроект о добропорядочном лоббировании по европейским стандартам, он зарегистрирован в Верховной раде. Этот законопроект направлен на унормирование влияния олигархов и тоже является требованием Еврокомиссии.
Напомним, недавно Верховная рада во втором чтении приняла важные для вступления в ЕС законы. Речь идет о четырех документах:
Все эти законы уже подписал президент Владимир Зеленский. Детальнее о документах и почему они важны - в материале РБК-Украина.
Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.
По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Поэтому саммит может затянуться до 16 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.