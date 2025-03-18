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Чи виконає Захід вимогу Путіна про припинення допомоги Україні: оцінка політолога

Вівторок 18 березня 2025 21:03
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Чи виконає Захід вимогу Путіна про припинення допомоги Україні: оцінка політолога Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Європейські країни не планують припиняти військову допомогу Україні, навіть якщо США вирішать змінити свою політику щодо постачання озброєння

Таку думку у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна висловив політтехнолог Тарас Загородній коментуючи вимогу російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я з Україною.

За його словами, Вашингтон вже стикався з негативними наслідками призупинення підтримки України.

"Вони побачили, що це не працює, що в України є козирі, удари по РФ продовжуються", - зазначив експерт.

Він також вказав, що після ситуації з F-16, коли США тимчасово відключили їх для України, з’явилися побоювання серед їхніх партнерів, зокрема Канади та Португалії, щодо надійності американської зброї.

Політолог підкреслив, що така ситуація може мати серйозні наслідки для американського військово-промислового комплексу.

"Я думаю, що це вже був тиск ВПК Америки, який натякнув, що їм псують бізнес", - зазначив він.

Розмова Трампа та Путіна

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої вони домовились розпочати шлях до перемир'я між Україною та Росією.

За інформацією Кремля, Путін у розмові з Трампом заявив про необхідність зупинити мобілізацію України і переозброєння ЗСУ у разі встановлення перемир'я.

Детально про те, що відомо про розмову Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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