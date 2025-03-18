ua en ru
Вт, 18 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Выполнит ли Запад требование Путина о прекращении помощи Украине: оценка политолога

Вторник 18 марта 2025 21:03
UA EN RU
Выполнит ли Запад требование Путина о прекращении помощи Украине: оценка политолога Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Европейские страны не планируют прекращать военную помощь Украине, даже если США решат изменить свою политику в отношении поставок вооружения

Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал политтехнолог Тарас Загородний комментируя требование российского диктатора Владимира Путина относительно перемирия с Украиной.

По его словам, Вашингтон уже сталкивался с негативными последствиями приостановления поддержки Украины.

"Они увидели, что это не работает, что у Украины есть козыри, удары по РФ продолжаются", - отметил эксперт.

Он также указал, что после ситуации с F-16, когда США временно отключили их для Украины, появились опасения среди их партнеров, в частности Канады и Португалии, относительно надежности американского оружия.

Политолог подчеркнул, что такая ситуация может иметь серьезные последствия для американского военно-промышленного комплекса.

"Я думаю, что это уже было давление ВПК Америки, который намекнул, что им портят бизнес", - отметил он.

Разговор Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они договорились начать путь к перемирию между Украиной и Россией.

По информации Кремля, Путин в разговоре с Трампом заявил о необходимости остановить мобилизацию Украины и перевооружение ВСУ в случае установления перемирия.

Подробно о том, что известно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Перемирие России и Украины Мирные переговоры Владимир Путин Война в Украине
NEWS
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
Удары не остановить? Удержится ли Путин от обстрелов Украины, договариваясь с Трампом
DAILY
Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Андрей Сибига: Россия не должна выдвигать никаких условий для начала перемирия