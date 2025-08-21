Чи відправлятиме Польща своїх солдатів до України: міністр оборони відповів

За словами польського урядовця, серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000–6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

"У нас є інші завдання, які необхідно виконати, і зараз мова йде про відносини з нашими союзниками, які повністю розуміють позицію Польщі", - наголосив він.

Міністр заявив, що в цьому процесі десятки, сотні, навіть тисячі польських солдатів будуть задіяні на території Польщі для забезпечення безпеки військ союзників, дислокованих у Польщі, або, як альтернатива, - дислокованих в Україні.

"Ми не відправимо польських солдатів в Україну. Це позиція уряду не на тиждень, а на багато місяців", - сказав він.

За словами Косіняка-Камиша, цю позицію поділяє не лише урядова коаліція, а й усі поляки.

Але той факт, що Польща не відправить свої війська в Україну, не означає, що вона не бере участі в "коаліції рішучих" тобто країн, які підтримують Україну, що зазнала нападу з боку Росії.

Міністр національної оборони Польщі підкреслив, що неодноразово обговорював з колегами із Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії роль Польщі як держави, що забезпечує потенційну союзницьку місію в Україні. Він зазначив, що командувачі французької та британської армій, "які взяли на себе організацію філософії "коаліції рішучих", добре розуміють роль Польщі".