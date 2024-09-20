Чи відповідає нормам якість води в Києві? Водоканал дав відовідь

Наразі якість води в Києві відповідає всім нормам, про що розповіли співробітники ПрАТ "АК "Київводоканал".

Також повідомляється, що показники річкової води практично не відрізняються від природних, як для цієї пори року.

Таким чином, технологічна схема Деснянської станції повністю здатна впоратись із водопідготовкою та забезпечити відповідність водопровідної води чинним державним санітарним нормам та правилам. Зазначається, що у "Київводоканалу" є для цього всі необхідні реагенти.

Контроль якості води продовжується співробітниками "Київводоканалу", який здійснюється спільно з міською владою, Міндовкіллям та Держводагенством. Повідомляється, що в разі надзвичайних ситуацій буде впроваджено чіткий та заздалегідь підготовлений план реагування.

Раніше у Міндовкілля якість води на річці Десна у місцях водозаборів у Київській області перебуває в межах норми.

Також відомо, що фахівці станом на 19 вересня не зафіксували загибелі риби, перевищень за вмістом небезпечних хімічних речовин та важких металів.

Забруднення Сейму та Десни

28 серпня 2024 року мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна фахівці виявили отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Пізніше Державне агентство меліорації та рибного господарства України заявило, що в річці Сейм було зафіксовано значне перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пояснив, що причиною забруднення стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації. Вони спустилися течією до Сумської, Чернігівської та частково Київської області. Забруднення призвело до зниження рівня кисню у воді, а також масового мору риби.