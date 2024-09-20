Соответствует ли нормам качество воды в Киеве? Водоканал дал повествование

На данный момент качество воды в Киеве соответствует всем нормам, о чем рассказали сотрудники ЧАО "АК "Киевводоканал".

Также сообщается, что показатели речной воды практически не отличаются от природных, как для этого времени года.

Таким образом, технологическая схема Деснянской станции полностью способна справиться с водоподготовкой и обеспечить соответствие водопроводной воды действующим санитарным нормам и правилам. Отмечается, что у "Киевводоканала" есть для этого все необходимые реагенты.

Контроль качества воды продолжается сотрудниками "Киевводоканала", который осуществляется совместно с городскими властями, Минздравом и Госводагенством. Сообщается, что в случае чрезвычайных ситуаций будет введен четкий и предварительно подготовленный план реагирования.

Ранее в Минприроды качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киевской области находится в пределах нормы.

Также известно, что специалисты на 19 сентября не зафиксировали гибели рыбы, превышений по содержанию опасных химических веществ и тяжелых металлов.

Загрязнение Сейма и Десны

28 августа 2024 г. мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна специалисты обнаружили ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Позже Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины заявило, что в реке Сейм было зафиксировано значительное превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пояснил, что причиной загрязнения стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино Российской Федерации. Они спустились в Сумскую, Черниговскую и частично Киевскую область. Загрязнение привело к снижению уровня кислорода в воде, а также массовому морю рыбы.