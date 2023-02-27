UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи відмовилась Росія від обстрілів енергосистеми: відповідь ГУР та Повітряних сил

Фото: чи відмовилась РФ від обстрілів енергосистеми України (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Гурковська

Росія не відмовилася від мети знищити енергосистему України, глобально йдеться про припинення постачання нафтопродуктів та електроенергії. Водночас нові цілі окупантів можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

"Їх основним завданням залишається знищення енергосистеми України. Йдеться не лише про об'єкти електрогенерації, а про паливно-енергетичний сектор в цілому - вони хочуть припинити постачання і нафтопродуктів, і електроенергії", - вважає представник військової розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Водночас за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, новими мішенями ворога можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Схоже, що вони, можливо, зрозуміли: створити в Україні блекаут не вдасться, а зима вже закінчується, ракети у дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", - припустив у розмові з РБК-Україна Ігнат.

Також спостерігаються зміни у тактиці російських обстрілів України. Так, останній відносно масований обстріл стався 16 лютого, коли агресор випустив 36 ракет. Тобто скоротився інтервал та кількість ракет у залпі. Ще одна відмінна деталь - тоді було набагато більше старих Х-22, аніж під час попередніх атак.

До того ж 10 днів тому росіяни атакували вночі, а не вдень, як робили раніше, коли навантаження на енергосистему більше. Але цього разу головною метою була не енергетика, а скоріше паливні об'єкти. Наприклад, частина ударів припала на Кременчуцький НПЗ. Наступний обстріл був лише через два дні і тоді ворог випустив лише чотири "Калібри". Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що одна ракета потрапила у військовий об'єкт, а друга впала поблизу зупинки громадського транспорту.

Як повідомлялось, росіяни вночі намагалися атакувати Київ "Шахедами". У повітряному просторі довкола столиці українські сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе.

Нагадаємо, у російській армії сили військової протиповітряної оборони вивели із підпорядкування Сухопутних військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація