Чи відмовилась Росія від обстрілів енергосистеми: відповідь ГУР та Повітряних сил

"Їх основним завданням залишається знищення енергосистеми України. Йдеться не лише про об'єкти електрогенерації, а про паливно-енергетичний сектор в цілому - вони хочуть припинити постачання і нафтопродуктів, і електроенергії", - вважає представник військової розвідки Міноборони Андрій Черняк.

Водночас за словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, новими мішенями ворога можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Схоже, що вони, можливо, зрозуміли: створити в Україні блекаут не вдасться, а зима вже закінчується, ракети у дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", - припустив у розмові з РБК-Україна Ігнат.

Також спостерігаються зміни у тактиці російських обстрілів України. Так, останній відносно масований обстріл стався 16 лютого, коли агресор випустив 36 ракет. Тобто скоротився інтервал та кількість ракет у залпі. Ще одна відмінна деталь - тоді було набагато більше старих Х-22, аніж під час попередніх атак.

До того ж 10 днів тому росіяни атакували вночі, а не вдень, як робили раніше, коли навантаження на енергосистему більше. Але цього разу головною метою була не енергетика, а скоріше паливні об'єкти. Наприклад, частина ударів припала на Кременчуцький НПЗ. Наступний обстріл був лише через два дні і тоді ворог випустив лише чотири "Калібри". Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій заявив, що одна ракета потрапила у військовий об'єкт, а друга впала поблизу зупинки громадського транспорту.