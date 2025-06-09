Чи відключатимуть мобільний зв'язок під час російських ударів: нардеп дав відповідь

Інформація про те, що в Україні відключатимуть мобільний зв'язок під час повітряної тривоги, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника голови парламентського комітету з цифрової трансформації, народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Федієнка в Telegram.
У такий спосіб він прокоментував повідомлення, які поширювалися в соцмережах і деяких ЗМІ останніми днями про те, що з 9 червня під час російських атак нібито відключатимуть мобільний зв'язок.
Стверджувалося, нібито українські програмісти та мобільні оператори запустили систему "Тризуб", щоб українці через це не залишилися без інформації під час повітряних тривог.
"Хочу вкотре проінформувати, що ні з понеділка, ні з вівторка, ні через тиждень, ні через два тижні мобільний зв’язок вимикати не будуть", - сказав він.
Федієнко закликав громадян не вестися на "рекламні трюки деяких засобів масової інформації та шахраїв".
У Росії перед 9 травня почали глушити мобільний зв'язок та інтернет, нібито з "метою безпеки". У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України повідомляли, що це стає нормальною практикою в багатьох російських регіонах.
У ЦПД пояснили, що вимкнення зв'язку є одним з елементів "закручування гайок" для максимального обмеження доступу росіян до небажаних Кремлю джерел інформації.
Примітно, що РФ вдавалася до подібної практики і на тимчасово окупованих українських територіях. У січні 2024 року Центр національного опору повідомляв, що росіяни глушили зв'язок у Донецькій області.
У лютому 2024 року стало відомо, що окупанти глушили зв'язок в Енергодарі. За даними ЦНС, росіяни це робили, щоб приховати свої воєнні злочини.
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