Чи віддасть Польща російського археолога Україні: позиція прокуратури

У Польщі затримали російського археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна. Прокуратура підтримує запит України про його екстрадицію, суд найближчим часом має ухвалити рішення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
У першій половині грудня Агенство внутрішньої безпеки Польщі затримала відомого російського археолога та високопоставленого співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна. Його підозрюють у проведенні незаконних археологічних робіт на території окупованого Криму.
До районного суду Варшави вже подано запит про екстрадицію, і прокуратура підтримує позицію України.
"Екстрадиція є необхідною для притягнення до відповідальності за злочини на території Криму", - зазначили у відомстві.
Наразі суд отримав електронну версію документів, а оригінали та переклади очікуються найближчим часом.
Разом із запитом слідчі подали клопотання про продовження утримання під вартою росіянина, адже чинний термін закінчується вже в понеділок.
Суд призначить слухання справи про екстрадицію, яка стосуватиметься лише законності передачі затриманого Україні.
"Остаточне рішення про екстрадицію ухвалює Міністрство юстиції, після оцінки всіх юридичних аспектів", - пояснив представник суду.
Затримання Бутягіна стало наслідком розслідування незаконної діяльності на території анексованого Криму, що викликало міжнародний резонанс.
Попередні повідомлення свідчать, що Кремль розкритикував Польщу за затримання як "правову тиранію", а британські експерти обговорюють правомірність таких дій.
Нагараємо, що Україна звернулася до Польщі з проханням екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого у Варшаві співробітниками Агентства внутрішньої безпеки, через незаконні розкопки в окупованому Криму.
За даними правоохоронців, група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводила роботи на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі, що є порушенням закону. Поліція вже оголосила підозру організатору цих розкопок.