UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи віддасть Польща російського археолога Україні: позиція прокуратури

Фото: Польща розглядає можливість екстрадиції російського археолога, затриманого за розкопки в Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Польщі затримали російського археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна. Прокуратура підтримує запит України про його екстрадицію, суд найближчим часом має ухвалити рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У першій половині грудня Агенство внутрішньої безпеки Польщі затримала відомого російського археолога та високопоставленого співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна. Його підозрюють у проведенні незаконних археологічних робіт на території окупованого Криму.

До районного суду Варшави вже подано запит про екстрадицію, і прокуратура підтримує позицію України.

"Екстрадиція є необхідною для притягнення до відповідальності за злочини на території Криму", - зазначили у відомстві.

Наразі суд отримав електронну версію документів, а оригінали та переклади очікуються найближчим часом.

Разом із запитом слідчі подали клопотання про продовження утримання під вартою росіянина, адже чинний термін закінчується вже в понеділок.

Суд призначить слухання справи про екстрадицію, яка стосуватиметься лише законності передачі затриманого Україні.

"Остаточне рішення про екстрадицію ухвалює Міністрство юстиції, після оцінки всіх юридичних аспектів", - пояснив представник суду.

Затримання Бутягіна стало наслідком розслідування незаконної діяльності на території анексованого Криму, що викликало міжнародний резонанс.

Попередні повідомлення свідчать, що Кремль розкритикував Польщу за затримання як "правову тиранію", а британські експерти обговорюють правомірність таких дій.

Нагараємо, що Україна звернулася до Польщі з проханням екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого у Варшаві співробітниками Агентства внутрішньої безпеки, через незаконні розкопки в окупованому Криму.

За даними правоохоронців, група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводила роботи на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі, що є порушенням закону. Поліція вже оголосила підозру організатору цих розкопок.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКримПольщаПрокуратура