Чи віддасть Польща російського археолога Україні: позиція прокуратури

У першій половині грудня Агенство внутрішньої безпеки Польщі затримала відомого російського археолога та високопоставленого співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна. Його підозрюють у проведенні незаконних археологічних робіт на території окупованого Криму.

До районного суду Варшави вже подано запит про екстрадицію, і прокуратура підтримує позицію України.

"Екстрадиція є необхідною для притягнення до відповідальності за злочини на території Криму", - зазначили у відомстві.

Наразі суд отримав електронну версію документів, а оригінали та переклади очікуються найближчим часом.

Разом із запитом слідчі подали клопотання про продовження утримання під вартою росіянина, адже чинний термін закінчується вже в понеділок.

Суд призначить слухання справи про екстрадицію, яка стосуватиметься лише законності передачі затриманого Україні.

"Остаточне рішення про екстрадицію ухвалює Міністрство юстиції, після оцінки всіх юридичних аспектів", - пояснив представник суду.

Затримання Бутягіна стало наслідком розслідування незаконної діяльності на території анексованого Криму, що викликало міжнародний резонанс.

Попередні повідомлення свідчать, що Кремль розкритикував Польщу за затримання як "правову тиранію", а британські експерти обговорюють правомірність таких дій.