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Чи видають посилки і пенсію в "жовту" тривогу: в "Укрпошті" дали роз'яснення

11:45 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Дмитро Левицький
Фото: як працює "Укрпошта" в "жовту" тривогу (facebook.com/ukrposhta)

Розділення повітряних тривог наразі не змінило графіків роботи відділень "Укрпошти". Поштові, фінансові та соціальні послуги продовжують надавати за чинними алгоритмами безпеки.

Про це у відповідь на запит РБК-Україна заявили в пресслужбі "Укрпошти".

Як працюють відділення

У компанії зазначають, що поштові відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та забезпечують доступ до послуг у громадах по всій країні.

Під час загрози "Укрпошта" закликає відвідувачів і персонал не нехтувати безпекою та проходити до найближчих укриттів.

"Пріоритетом "Укрпошти" залишається безпека працівників і відвідувачів", - наголосили в компанії.

Чи будуть змінювати правила

Наразі "Укрпошта" спільно з урядом опрацьовує практичне застосування нових правил сповіщення з урахуванням специфіки роботи поштової мережі у різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях.

"Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо", - резюмували у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, як працюють ЦНАПи та соціальні заклади Києва після розділення тривоги на "жовту" і "червону".

Також РБК-Україна розпитало мережу кінотеатрів Multiplex про те, що буде з квитками, якщо не вдалося додивитися фільм через тривогу.

Крім того, чи працювати під час "жовтої" тривоги, визначилася і мережа закладів McDonald's.

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