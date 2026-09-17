Чи видають посилки і пенсію в "жовту" тривогу: в "Укрпошті" дали роз'яснення

Як працюють відділення

У компанії зазначають, що поштові відділення продовжують працювати за раніше встановленими графіками та забезпечують доступ до послуг у громадах по всій країні.

Під час загрози "Укрпошта" закликає відвідувачів і персонал не нехтувати безпекою та проходити до найближчих укриттів.

"Пріоритетом "Укрпошти" залишається безпека працівників і відвідувачів", - наголосили в компанії.

Чи будуть змінювати правила

Наразі "Укрпошта" спільно з урядом опрацьовує практичне застосування нових правил сповіщення з урахуванням специфіки роботи поштової мережі у різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях.

"Про можливі зміни в роботі відділень компанія повідомить окремо", - резюмували у пресслужбі.