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Выдают ли посылки и пенсию в "желтую" тревогу: в "Укрпочте" дали разъяснение

11:45 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: как работает "Укрпочта" в "желтую" тревогу (facebook.com/ukrposhta)

Разделение воздушных тревог не изменило графики работы отделений "Укрпочты". Почтовые, финансовые и социальные услуги продолжают предоставлять по действующим алгоритмам безопасности.

Об этом в ответ на запрос РБК-Украина заявили в пресс-службе "Укрпочты".

Как работают отделения

В компании отмечают, что почтовые отделения продолжают работать по установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в общинах по всей стране.

Во время угрозы "Укрпочта" призывает посетителей и персонал не пренебрегать безопасностью и проходить к ближайшим укрытиям.

"Приоритетом "Укрпочты" остается безопасность работников и посетителей", - подчеркнули в компании.

Будут ли изменять правила

"Укрпочта" совместно с правительством прорабатывает практическое применение новых правил оповещения с учетом специфики работы почтовой сети в разных регионах, в частности на прифронтовых территориях.

"О возможных изменениях в работе отделений компания уведомит отдельно", - резюмировали в пресс-службе.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как работают ЦНАПы и социальные учреждения Киева после разделения тревоги на "желтую" и "красную".

Также РБК-Украина расспросила сеть кинотеатров Multiplex, что будет с билетами, если не удалось посмотреть фильм из-за тревоги.

Кроме того, работать ли во время "желтой" тревоги, определилась и сеть заведений McDonald's.

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