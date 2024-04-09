Чи вдасться Росії влітку здійснити новий наступ на Харків: думка експерта

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко переконаний, що під час можливого літнього наступу окупанти зосередять увагу на Донбасі. Головні зусилля ворог сконцентрує на тих напрямках, що і зараз - Авдіївка та Часів Яр.

На думку експерта, Харків та Вугледар стануть допоміжними або відволікаючими. Таким чином росіяни будуть намагатися розтягнути українські сили.

"Саме тому я думаю, що основне угрупування діятиме у Донецькій та Луганській областях. Припускаю, що будуть бої та обміни ударами вздовж кордону між Харківською та Бєлгородською областями. Але Росії не вдасться взяти Харків в оточення, а тим більше захопити його", - додав експерт.